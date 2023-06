Barvu pleti Malé mořské víly řeší i čínská média, film tam propadá

Od uvedení do kin v Číně koncem května vydělal pouhých 3,6 milionu dolarů. Neúspěch je jasně patrný v porovnání s konkurenčním snímkem Spider-Man: Paralelní světy, který za první týden vydělal přes 20 milionů dolarů, píše server Wion .

A tyto názorové střety minulý měsíc převedl do čínského prostředí státní bulvární deník Global Times, který je známý rozdmýcháváním a rozmazáváním západních kulturních válek. Článek obviňoval film z „nuceného začleňování menšin“ a „politické korektnosti na úkor vyprávění příběhů“.

Například Murjana, černoška narozená v Hongkongu, pro The Guardian uvedla, že je zvyklá na každodenní rasismus ve svém rodném městě.

Neúspěch zejména v čínských kinech ale může znamenat pro Disney znatelný problém. Chris Fenton, autor knihy Feeding the Dragon (Krmení draka), která popisuje složité vztahy čínské vlády a Hollywoodu, uvedl pro deník The Guardian , že potíže filmu v Číně odrážejí širší problém společnosti Disney.

To naznačují i snahy současného šéfa společnosti Disney Boba Igera naklonit si Peking a zároveň uklidnit americké zákonodárce, kteří jsou vůči Číně stále více útoční. Neúspěch hollywoodských filmů v Číně se totiž silně projeví na jeho celkové tržbě, protože se jedná o druhé největší odbytiště na světě.

Iger se vrátil do čela společnosti Disney v listopadu, necelý rok poté, co odstoupil z funkce generálního ředitele. Zasloužil se o zlepšení vztahů společnosti s čínskou vládou a vyjednal otevření zábavních parků v Šanghaji a Hongkongu. Několik dní po Igerově návratu do společnosti Disney bylo v Číně schváleno uvedení filmu Avatar: Cesta vody.