Britské speciální síly se v Afghánistánu podílely na podezřelých zabitích

Příslušníci britských speciálních jednotek SAS se v Afghánistánu podíleli na podezřelých zabitích. Týmy SAS údajně zabíjely neozbrojené zajatce a falšovaly důkazy v hlášeních nadřízeným, konkrétně například umístěním zbraně k tělu zabitého na místě provedené akce, aby to vypadalo, že oběť byla ozbrojená. Podle investigace BBC, o níž v úterý stanice informovala na webu , britské jednotky takto údajně za půl roku zabily 54 osob.

Z interní emailové komunikace v nejvyšších místech speciálních jednotek vyplývá, že vedení mělo určitá podezření, ale nic neohlásilo vojenské policii, ačkoliv to je zákonná povinnost. Ministerstvo obrany konkrétní obvinění nekomentovalo a uvedlo, že „odmítnutí komentáře by nemělo být vykládáno jako přijetí pravdivosti (těchto) obvinění“.

„Zaměstnanci dali dohromady seznam lidí, kteří podle nich patřili k Tálibánu. Po krátké diskuzi byl SAS předán rozkaz ´zabít nebo zajmout´,“ uvedl zdroj a pokračoval: „Neznamenalo to rovnou ‚zabijte je všechny‘, ale rozhodně byli pod tlakem. Soudy nad lidmi byly vykonávány rychle,“ dodal zpravodajec.

Když jednotka, obvykle s využitím vrtulníku, dorazila na místo, vyvedla všechny z budovy ven a svázala jim ruce. Jednoho ze zajatců, muže, pak vzali zpět do budovy, aby asistoval při prohlídce domu, což je běžný postup, uvedla BBC. Důstojníkům speciálních jednotek začalo být později podezřelé, jak často se v hlášeních o razii objevuje, že dotyčný se při prohledávání domu pokusil na příslušníky SAS například zaútočit granátem, „natahoval se po pušce za závěsem“, nebo se „sáhl za matraci, vytáhl granát a pokusil se jej hodit“, takže bylo nutné jej zneškodnit.

„Naštěstí (ten granát) ale nevybuchl,“ stojí v interní emailové komunikaci vedení SAS. „To už je po osmé, co se to stalo… To prostě nevymyslíš!“, psali si mezi sebou důstojníci vedení speciálních jednotek. V jiných emailech hovoří o zprávách z misí jako o „neuvěřitelných“ a mluví o „posledním masakru“ jednotky SAS.