Běžence z Ocean Viking si rozebere devět zemí, hlásí Francie

Tři týdny strávili na moři marným putováním a hledáním přístavu, který by je přijal. Až v pátek se 230 migrantů na lodi humanitární organizace SOS Méditerranée dočkalo a mohlo zakotvit v Toulonu na jihu Francie. V tamním vojenském přístavu ukončila svoji plavbu ráno v 8:15, informovala agentura AFP.

Italská pravicová vláda v čele s Giorgií Meloniovou má na kontě první diplomatickou roztržku. Francouzská vláda Itálii ostře kritizovala za to, že odmítla přijmout loď s 234 migranty. Její chování označila za „nepřijatelné“.

Pasažéři Ocean Viking stráví první dny v přísně střeženém centru, o němž mluvčí ministerstva vnitra řekla, že není francouzským územím, ale dočasně mezinárodní zónou. Po základní pomoci by měli úředníci migrantům pomoci s vyplňováním žádostí o azyl. Zvlášť budou ubytováni nezletilí, které čeká nejdříve měření, jež má určit, zda jsou skutečně tak staří, jak uvádějí. Pokud by se nepotvrdilo, že jde o nezletilé, museli by opustit hotel a připojit se ke zbylým dospělým. V hotelu na ně čekají lékaři a učitelé.