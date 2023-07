Biden má nový plán na odpuštění studentských dluhů. Původní zamítl soud

Podle jeho původního programu se dlužníkům mělo odpustit až 20 tisíc dolarů (43 tisíc korun) ze studijní půjčky, pokud vydělávají méně než 125 tisíc dolarů (2,7 milionu) ročně. Na tuto úlevu by tak dosáhlo zhruba 90 % zadlužených Američanů, připomíná list The Guardian. To by podle propočtů Bílého domu vyšlo na 430 miliard dolarů.