Biden se opřel do Izraele. Mluví o vůbec nejextrémnější vládě

„Toto je ta nejextrémnější vláda, co jsem viděl od doby Goldy Meirové,“ řekl v rozhovoru pro televizi CNN americký prezident Joe Biden s odkazem na izraelskou premiérku z přelomu 60. a 70. let.

Biden vždy platil za politika podporujícího Izrael, to ostatně i sám v rozhovoru pro televizi CNN připomněl. Přesto ale do Bílého domu premiéra Benjamina Netanjahua až dosud nepozval. A nezdá se, že by se to mělo v blízké době změnit: „Netanjahu se stále snaží vyřešit problém ve své koalici,“ odpověděl na dotaz ohledně pozvání „Bibiho“.