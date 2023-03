Komentář: Bibi vypustil démony. Teď s nimi musí žít

Prosadit reformu i přes odpor velké části veřejnosti ale také nepůjde, to ukázalo už několik posledních dní. Proti Netanjahuově vládě se postavila velká část společnosti, zdaleka už to nejsou jen vysmívaní levicoví liberálové. Stávkovat se odhodlaly i stovky rezervistů, a to už ohrožuje bezpečnost celého židovského státu. Uvědomil si to i ministr obrany Joav Gallant, který vyzval Netanjahua k odložení reformy. Jeho nedělní odvolání se pak stal dosavadním vrcholem přešlapů této vlády, v níž zasedají i extremisté.