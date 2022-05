Bitva o mysl Ukrajinců. Učitelku unesli v kápi, aby „správně“ učila

Byl konec dubna, šest hodin ráno a někdo jim vtrhl domů. Byli maskovaní, prohledali každý kout a drželi zbraň u hlavy manželovi i dceři. Objekt ovšem neplenili, aby našli zbraně či jiné věci, které by v probíhajícím konfliktu hrály primární roli – hledali učebnice ukrajinštiny.

Rusové našli, co hledali. Zabavit výukové materiály pro ukrajinský jazyk ovšem nebylo dost, následně Ninu odvezli přímo do školy, kde musela odevzdat učebnice dějepisu a odpovídat na otázky ohledně školních osnov. „Z trezoru si vzali notebook – nebyl ani můj; byl to notebook učitele základní školy – a dvě učebnice dějepisu pro osmou třídu,“ uvedla žena.