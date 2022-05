Přehledně: Jak je Evropa závislá na ruské ropě

Jak připravit Kreml o zdroje k financování agrese na Ukrajině? Evropská komise vidí jako jednu z cest ukončení odběru ruské ropy. Zamýšlené embargo však zároveň přichází v době, kdy těžba nerostné suroviny v Evropě dlouhodobě klesá. V roce 2020 byla evropská sedmadvacítka na dovozu závislá z 97 procent, nejvíce za posledních 30 let. Vyplývá to z nejaktuálnějších dat serveru Eurostat .

Nejvíce ropy se do Evropy dováží z Ruska, které v roce 2020 podle Eurostatu pokrývalo více než čtvrtinu dovozu. Šla především do Německa, které v roce 2021 denně nakoupilo 555 tisíc barelů. Představovalo to více než třetinu importu, vyplývá ze statistik Mezinárodní agentury pro energii (IEA). Podle ročenky British Petrol pak ruská ropa tvořila v roce 2020 necelých 30 procent dovozu do Evropy.