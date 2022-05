Ruský deník: Putin má prý smrtelnou chorobu, zdravotnictví je v tom nevinně

30. díl deníku, který přímo z Moskvy píše pro čtenáře Seznam Zpráv český novinář

S ruským zdravotnictvím nemám přímou zkušenost. Pojištěný tu jsem – člověk nikdy neví a vézetpéčko všechno hlídá. Ale tak nějak netoužím, aby se o mě starala ruská zdravotní péče. Stačilo mi, že jako návštěvník občas zabrousím do moskevských nemocnic.

Po překročení prahu jako bych se propadl v čase a ocitl se v našem OÚNZu. Jen místo přívětivé paní doktorky Kynclové na mě v bílém plášti zírala skrz otevřené dveře ordinace notně rozladěná teta.

Ta dáma tam snad seděla od nepaměti. Rozhlédnete se vůkol na ty staré skříně, vrzající linoleum, atmosféru panující v čekárně a víte, že tahle doktorka sem zkrátka patří. I ten její nespokojený výraz ve tváři byl identický s geniem loci zdravotnického zařízení na okraji centra ruské metropole.

Chtěl jsem se jen nechat vyšetřit na venerické choroby. Ne že bych zažil nějaký bujarý večírek s překvapením. V Rusku jsem cizinec, a proto jsem musel absolvovat povinnou prohlídku.

Jenže to není jen tak. Nemůžete jen tak přijít, sednout si do čekárny a počkat, až na vás přijde řada. Musíte přijít nejmíň hodinu před otvíračkou, napsat na pomačkanou A4 své jméno a čekat.

Než na mě přišla řada, stihl jsem dočíst knížku. A to mě ještě doktorka nechala drze předběhnout chudáka chlapa odněkud z Tádžikistánu, protože si navzdory propiskou napsanému seznamu čekajících vybírala sama a neměla asi momentálně chuť obsloužit Neslovana.

Pak už jen následoval odběr krve, omotání místa vpichu obvazem a šel jsem domů.

A co teprve zdravotnická zařízení daleko za Moskvou. Na ruské webové stránce recenzující nemocnice a lékaře po celém Rusku Prodoktorov.ru se dají najít hodně silné příběhy.

„Mého tátu přivezli do nemocnice s krvácením z úst. Měl poslední stadium rakoviny. Položili ho nahého na lehátko, ani ho nepřikryli pokrývkou. Uklízečka na něho začala křičet: ‚Co vás sem vezou umírat! Nemůžete sedět v té své onkologii?!‘ Tajili jsme, že může brzy umřít. Příští den ho propustili. Když jsme přišli do pokoje, tak tam ležel nahý. Celou noc ležel na mokrém prostěradle. Po deseti dnech znovu dostal záchvat. Hrozně mě prosil, abychom ho nevezli do nemocnice,“ popisuje příbuzný pacienta 9. polikliniky v sibiřském Omsku.

Jasně, tuším, že české zdravotnictví mimo Prahu také bývá různé. Často slyším stížnosti na naši trutnovskou nemocnici. I mistr Jessenius by prý nevycházel z údivu, co se tam občas děje. Ale nevím, jestli mě to má uklidnit. Česko není petrodolary nasáklé Rusko.

Proč to celé píšu? Opět kolují zprávy, že Vladimir Putin by měl být smrtelně nemocný. Opět se objevují fámy, že zubatá stříhá metr a pánovi Kremlu má zbývat pár měsíců života. Prý má mít leukemii.