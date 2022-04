Ruský deník: Chystá se masírka i pro nejmenší, lekce historické osvěty

Ve škole jsem měl hrozně rád dějepis. Byl to můj nejoblíbenější předmět. Asi to mám po dědovi, který psal kroniku našeho městečka několik desetiletí a byl jedním z nejdéle píšících kronikářů v Česku za posledních 100 let.

Když ministr osvěty Sergej Kravcov oznámil, že by v Rusku děti mohly mít dějepis hned od první třídy, tak mě to zaujalo. A vlastně, proč by ne? Pokud by špuntům ve škole začali vyprávět o Kopčemovi a Veverčákovi, do konce prvního stupně by se prokousali méně záživnou látkou a víc času by zůstalo pro dějiny 20. století.