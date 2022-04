Ruský deník: Národ husitů a nevěří v Boha? I ruská víra je plná paradoxů

V neděli byly pravoslavné Velikonoce. Tady v Moskvě to nějak neprožívám. Já tedy neprožívám ani ty křesťanské. Pomlázku plést neumím, místo toho dělám mazanec. To je mé pouto s českými Velikonocemi. O týden později přichází na řadu pravoslavný mazanec. Na stole stojí kulič – komín z těsta nahoře politý bílou polevou a osázený zdobením. Vypadá to jako panettone, chutná to jako panettone, ale Rusům to raději neříkejte.