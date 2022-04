Velikonoce v Boroďance: Zametání před domem, který stejně půjde k zemi

Je to zvláštní pohled. Před vybombardovaným panelovým domem skupinka lidí zametá střepy, prach, popel a malé sutiny, které jsou v jejich silách. Před vyhořelým panelákem kvete ovocný strom a narcisy. Všude je cítit typický štiplavý pach spáleniště.

Stojíme před jedním z řady bloků panelových domů, které stojí, nebo lépe řečeno stávaly, podél hlavní ulice v městečku Boroďanka vzdáleného asi 40 kilometrů severozápadně od Kyjeva. Některé paneláky jsou úplně vyhořelé, některé vybombardované až do základů, jiné poškozené střelbou z tanků nebo ostřelováním.

„Je to lepší než nedělat nic,“ říká mi před jedním z domů žena, která se představuje jako Adel. Je koordinátorkou jedné z vícero dobrovolnických skupin čistících Boroďanku. Rusovláska se dvěma kolegy zrovna chvilku odpočívá a kouří cigaretu ve stylu bělomorky.

„Jezdím do vesnic a měst kolem Kyjeva pomáhat od začátku dubna, čili od jejich osvobození,“ líčí žena středního věku, která v hlavním městě pracuje jako prodavačka. Jako dobrovolnice už pomáhala v Irpini, o kterou se tvrdě bojovalo, Hostomelu a také Buči, kde Rusové napáchali zvěrstva na civilistech.

„Ze začátku to bylo těžké, ale pak jsem si rychle zvykla,“ říká Adel k tomu, jak na ni práce na místech válečné zkázy působí. „Mně pomáhá procházet se. Tak se s tím dá vyrovnat,“ dodává muž s kapucí, který sedí vedle koordinátorky.

Z druhé strany domu, přímo naproti prostřílené obří bustě ukrajinského básníka Tarase Ševčenka, zametá skleněné střepy ze zničených oken další dobrovolník Jevgenij. Kousek od něj vítr listuje stránkami knížky ležící v sutinách. Je to kuchařka krymsko-tatarských receptů, ve které jsou založené lístečky s ručně psaným postupem pečení zákusků.

Uvnitř některých bytů, které jakž takž přetrvaly, zůstávají věci dál tak, jak byly v den bombardování. V kuchyni, kam lze oknem nahlédnout, zůstala rychlovarná konvice, chlebník a nádobí ve dřezu. V obýváku jsou pootevírané všechny zásuvky a skříňky a vše je rozházené – pokoj evidentně někdo prohledával. Uklízecí čety dovnitř ale kvůli bezpečnosti nesmí a leckde by to ani nebylo možné.

Stejně jako dobrovolnice Adel je pomocník Jevgenij v Boroďance první den. Normálně pracuje jako úředník a do zničených míst jezdí z Kyjeva pomáhat ve svém volnu. Večer se vrací domů.

V celém domě zůstaly jen tři rodiny. Jeho sousedka Kateryna přečkala doma v Boroďance invazi, bombardování i ruskou okupaci. „Když nás ostřelovali, schovávala jsem se pod auty. Bylo to strašné, duněly tu rakety a bomby,“ vzpomíná. Dál už nepokračuje, láme se jí totiž hlas a schovává tvář do dlaní.

Ani Vasil a Kateryna nečekají, že by se nějací sousedé v blízké budoucnosti vrátili. „Nejsou tu na to podmínky. Někteří se vrátili, ale viděli to tady a hned zase odjeli,“ vysvětluje Vasil.