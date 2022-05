Ruský deník: Svéráz ruského rybolovu. Ota Pavel by čubrněl

Původně jsem chtěl napsat pro můj moskevský ostrůvek pozitivní deviace. Čestné pionýrské. Nechci být neustále negativní. Máma si pak myslí, že žiju někde v lágru. A já jí vrásky přidělávat nemíním. Ale co naplat, Rusko je země příběhů. Občas hororových, občas absurdních, občas šílených.

Nikdy jsem nechápal rybaření. Nikdy jsem rybařit nebyl. Jediné, co o rybaření vím, je, že když strčíte ruku do kalné vody, tak se vám k ní přicucne sakra velký sumec – alespoň to ukazovali na Discovery Channel.