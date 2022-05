Ruský deník: Probouzí se veksláci. Dolary Rusům chybí

Neuspěla ani Máša. Když mi slíbila, že si uděláme procházku po Moskvě, myslel jsem, že půjdeme na kafe. Místo toho jsme hledali banku, kde by mohla koupit dolary. Všude americkou měnu nakupovali, ale neprodali ani cent. Nejsou. Dolary v hotovosti v Rusku zkrátka nenajdete.

Ruská realita se opět dalece míjí s iluzí vytvářenou státní propagandou, o níž do kamery s vážnou tváří hovoří potentáti nebo různé mluvící hlavy.

Je to zázrak? Ruská ekonomika úspěšně čelí sankčnímu tlaku a tvrdým rublem nepohnula ani hrozba unijního embarga na dovoz ruské ropy? Ten Putin je ale lišák a ekonomický génius. Sovětský svaz hadr.

Nenechte se zmást. Je to příznak krize, v níž se ruská ekonomika nachází. Rusko se dnes cítí jako bezprizorní oligarcha. Prachy nějaké má – hlavně díky exportu energetických surovin –, ale s utracením je potíž. Například dovoz z Německa do Ruska poklesl v březnu v meziměsíčním srovnání o 62,3 procenta. Přitom Berlín je pro Moskvu klíčový ekonomický partner. Optimisticky nevypadá ani obchod s Čínou. Ruská celnice proto začala pohyb zboží přes hranici tajit.

A pak je tu problém, na který narazila má kamarádka Máša. Problém s nákupem zahraniční měny. Spojené státy i Evropská unie zakázaly dovážet do Ruska pytle s hotovostí. A tak podle nařízení ruského bankovního regulátora mohou banky prodávat jen ty dolary a eura, které jim klienti prodali. Kdo by to ale za ten nevýhodný kurz dělal?