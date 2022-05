Ruský deník: Hokejové MS je v Rusku téma, i když na něm nehraje. Režim ví proč

35. díl deníku, který přímo z Moskvy píše pro čtenáře Seznam Zpráv český novinář

Teď pozor, soudruzi. Kontrolní otázka. Víte proč imperialisté nepouští ruské sportovce na mezinárodní závody?

Je to další pokus USA zasadit ránu fyzičce našich občanů, a tedy i obraně naší vlasti!

Shrbená babička stojí u vchodu do stanice metra na okraji Moskvy a rozdává noviny. Beru si od ní Metro, protože mi jí je líto. Jen ať je co nejdřív doma. Za to, že dělá oživlý stojan, bere pouhých 500 rublů denně. Pakatel na moskevské poměry.

Jsem holt Mirek Dušín.

Číst ruské Metro v dobách válečných je jako za trest. Alespoň pro lidi, kteří to mají v hlavě v pořádku. Nové ruské pořádky prosákly i do zdarma rozdávané tiskoviny. Totalita je chorošo, vzpomínejte na Sovětský svaz a křížovka.

Například ve včerejším výtisku je vyprávění studentky Diany, která byla na stáži v KLDR. Rusko má se severokorejským režimem cosi na způsob Erasmu. „V uzavřené zemi žijí otevření lidé,“ hlásá titulek.

Ruské děvče bylo Severní Koreou nadšené. „Severokorejci tráví hodně času venku. Přičemž dávají přednost osobnímu kontaktu, protože skoro nekoukají do mobilu,“ popisuje Diana. „Jízdenka na metro stojí 5 rublů a láhev vodky se prodává za 8 rublů.“ Zkrátka země snů.

Stačí otočit stánku a na čtenáře čeká komentář hodný této doby a stavu ruské společnosti. Novinářka, spisovatelka a osobní trenérka Jelena Koljadinová vysvětluje, proč Západ diskriminuje ruské sportovce.

„Chci vám vyprávět o hybridní tělesné bitvě USA s naší zemí,“ začíná svůj materiál Koljadinová, která, jen mimochodem, dostala vyhazov z novin Hlas Čerepovce kvůli literární přednášce v místním štábu stoupenců opozičního předáka Alexeje Navalného. Nebo to alespoň tvrdí.

„Kolektivní Západ vyhání ruské sportovce z nejpopulárnějších soutěží na světě. Nepřekvapuje mě to. Pokud půjdeme do hloubky, tak je vidět, že to je další pokus USA zasadit ránu fyzické kondici, a tedy i připravenosti k přežití, práci a obraně všech obyvatel Ruska,“ vysvětluje novinářka, spisovatelka a osobní trenérka v jedné osobě.

Dál sáhodlouze vypráví, že americký generál Dwight Eisenhower navštívil v roce 1945 přehlídku sovětských cvičenců na Rudém náměstí. Uviděl namakané soudruhy a soudružky, zhrozil se a během svého prezidentství zavedl v USA program fyzické přípravy mládeže. Pak následuje obvinění, že Washington bránil svým nepřátelům zlepšit si kondičku.

„Můj názor je, že Rusko znovu potřebuje celostátní tělesnou mobilizaci! Jsem přesvědčena, že máme všechny možnosti, abychom čelili tělesné válce USA proti nám,“ uzavírá Koljadinová.

Kdybych podobnou hovadinu chtěl zveřejnit v českých médiích, poslali by mě k Chocholouškovi. V Rusku je ale asi paranoia letos v módě.

„Do roku 1952 Sovětský svaz nepouštěli na olympijské hry. Váš bojkot pro nás není nic nového. Vždyť mezinárodní sport bez ruských sportovců nemá smysl,“ řekl mi shodou okolností včera poslanec za státostranu Jednotné Rusko a někdejší ministr tělovýchovy a sportu Moskevské oblasti Roman Těrjuškov.

Když jsem mu opáčil, že se Rusko tím pádem vrací do padesátých let minulého století, odpověděl mi, že mu je to jedno.

A na závěr vtip deníku Metro: