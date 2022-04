Ruský deník: Rusové jsou chudší a kape jim z rukou krev

Ale to je dávná minulost. Do ruských propagandistických show si mě teď nezvou. Televize už nepotřebuje simulovat názorovou pluralitu. V dobách válečných si Rusové zaslouží jen válečnou masáž.

Autor blogu nedávno zpochybnil, že západní sankce mají na život Rusů podstatnější vliv. Prý do Starbucksu nikdy nezašel, takže je všechno v cajku. A tím mě motivoval podívat se do poštovní schránky. Respektive do jejího obsahu – do letáků ze supermarketu a do inkasa.