„Začal se hodně bát o kluky (vojáky). A když okolo zase začala projíždět technika, tak vybíhal ven. Koupili jsme mu vlajku. Nejprve vybíhal bez vlajky. To nás trochu šokovalo, protože nikdo z místních chlapců to nedělal. Pak začal běhat ven každý den. Přišel domů ze školy, převlékl se a už běžel (vítat),“ dodává hrdá matka.

Obě zprávy se propletly pouze ve virtuálním prostoru. A to jen díky mnou nastaveným algoritmům. V ruské realitě existuje pouze malý Aljoša. Viktor Jevgeňjevič je pouze statistická jednotka, která se na malý okamžik objevila a hned zmizela mezi ostatními.

Budoucí tankista Aljoša je hrdinou ruské propagandy. Natáčí o něm reportáže, píší o něm obdivné články. Rusy to chytá za srdíčka. Je to tak dojemné. Dojemnější by snad už bylo jen koťátko s granátem v tlapičkách.