Ruský deník: Portrét Rusa podporujícího agresi proti Ukrajině

Šura vstoupila do virtuální sekty Vladimira Putina. Po bezmála třech měsících války proti Ukrajině jí přeskočilo. Přeposlala mi video , na kterém Putin vyťukává na klavíru melodii S čego načinajetsja Rodina (Kde začíná vlast) a pak zpívá What A Wonderful World od Louise Armstronga.

Kontroval jsem klipem s tehdejší prezidentem Dmitrijem Medveděm a jeho tancem na song American Boy. „Jo, to byly časy,“ připsal jsem k tomu.

Šura mi tím chtěla dokázat, že Putin je opravdu renezanční člověk. Já jsem se jí snažil ukázat, že deset let zpátky bylo Rusko více méně normální a jeho vůdce měl záchvěvy banální lidskosti.

To je minulost. Teď je tu nové Rusko a nová Šura. Rusko, které se brání útokům Západu a Šura stojí s ním na pomyslné frontě.

Z krátkého pokecu jsem asi pochopil, o co Šuře jde. Šura má vztek a bojí se. Už ji neštve Putin, který rozpoutal krvavou válku s „bratrským národem“. Ne.

Šura má vztek, že ji Západ svými sankcemi hodil do jednoho pytle s Putinem. Štve ji kolektivní vina, kterou Rusům připisuje Evropa a USA. Kolektivní zodpovědnost Rusů za ukrajinské krveprolití si nepřipouští.

A bojí se ruské toxicity. Přemýšlela, že by v létě letěla na dovolenou do Itálie. „Raději se vydám do Egypta. Tam mě nebude nikdo diskriminovat jen proto, že jsem Ruska,“ napsala mi.