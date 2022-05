Ruský deník z Rudého náměstí: Co prozradily Putinovy oči

„Co že s námi nejedeš do Mariupolu?“ obrací se na mě ruský kolega. Krátíme si čas kecáním. Na Rudém náměstí to za pár minut vypukne. Přehlídka. Ani ne tak vojenské techniky – ta se v posledních letech příliš nemění –, jako spíš Putinova vnímání světa.

Kremelské hodiny odbíjejí desátou. Novináři strnou. Zbývá nějaká čtvrthodinka do projevu pána Kremlu před nastoupeným vojskem. Vojáci v baretech i brigadýrkách, tělňaškách i sukních sborově křičí na pozdrav veliteli ozbrojených sil.

Nic nevědí. Jako nevědí veteráni na tribuně, kteří museli strávit posledních několik týdnů pod zámkem v karanténě. A jako nevíme nic my novináři stojící o trochu blíž k defilujícím vojskům, ale dál od Putina. Co přijde dál, ví jen on.