Rudé náměstí se zaplnilo tanky a vojáky. Mluví prezident Putin

Bezpečnostní expert komentuje ve speciálu Ptám se já ruské oslavy Dne vítězství nad nacismem, které provází přehlídka vojenské techniky na Rudém náměstí v Moskvě. Vladimír Putin má promluvit k zemi. Co oznámí?

Moskva a další ruská města si každoročně vítězství nad nacismem připomínají 9. května velkolepými vojenskými přehlídkami. Letos nebyli do Moskvy pozváni žádní zahraniční představitelé a také vojenské techniky a vojáků bude podle médií na přehlídce méně než v loňském roce.

Do přehlídky se ale zapojí účastníci ruské invaze na Ukrajinu, kterou Moskva označuje jako speciální operaci s cílem demilitarizace a „denacifikace“ sousední země.

I proto se napříč světovými médii objevují spekulace, že by v plánovaném pondělním projevu v rámci oslav mohl prezident země Vladimir Putin oficiálně vyhlásit válku Ukrajině a s tím i všeobecnou mobilizaci. Na Ukrajinu by tak mohl poslat čerstvé brance a posílit tak pozice Rusů, kterým se nedaří prolomit ukrajinskou obranu.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov ale minulý týden popřel, že by se prezident chystal 9. května vyhlásit Ukrajině oficiálně válku. Zároveň popřel, že v tento den Rusko vyhlásí všeobecnou mobilizaci.

Ruský prezident Vladimir Putin bude chtít podle západních představitelů využít symbolického významu, který v Rusku svátek 9. května představuje. Ve snaze vyzdvihnout alespoň dílčí úspěchy Ruska na Ukrajině může šéf Kremlu například oznámit úplné ovládnutí města Mariupol nebo učinit kroky pro připojení separatistických regionů na východě Ukrajiny. Mohl by také poukázat na eskalaci konfliktu a zdůraznit potřebu většího nasazení.

Zatímco USA i Evropa obnovují dodávky vojenské techniky i munice Ukrajině, Rusku Evropa minulý týden vystavila další účet za krvavou invazi. Evropská komise ve středu v rámci šestého balíku sankcí navrhla do konce roku zcela ukončit dovoz ropy z Ruska.

Jak by mohla všeobecná mobilizace ruských občanů proměnit poměr sil na Ukrajině? A jak by na ni měl reagovat svět? Co jsme se za poslední týdny naučili o ruské armádě a kde jsou její slabé stránky?