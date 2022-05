Součet: Kolik stojí Putina den absolutní války

Jak vysoký je ruský denní účet za válku na Ukrajině? Ve velké zkratce se dá říct, že jsou to nejméně stovky až jedna miliarda amerických dolarů.

O co se ale takové odhady opírají? A jak jsou přesné? Německý časopis Focus rozepsal odhad výdajů položku po položce.

Pro kalkulaci z toho vyplývá, že by na Ukrajině mohlo být k dispozici asi 19 tisíc kusů vojenské techniky rozdělené do následujících kategorií – 40 % z toho by měly být obrněné transportéry, 30 % tanky, 20 % artilerie a 10 % ostatní (protiletadlová technika, velitelské vozy a další).