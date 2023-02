Bolsonaro brojil proti vakcínám na covid. V očkovacím průkazu má ale záznam

Od nástupu současného prezidenta Brazílie Luize Inácia Luly da Silvy do funkce vyplouvají na povrch další neznámé informace z doby vlády jeho předchůdce Jaira Bolsonara. Mimo jiné i skutečnost, že za Bolsonarovy vlády došlo v desítkách případech k utajení dokumentů na dobu 100 let, které by jinak měly být podle zákona přístupné.