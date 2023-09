Bolsonaro nechal prodat hodinky Rolex. Policie získala klíčové svědectví

Podle webu The Guardian Maura Cida, který byl Bolsonarovým pobočníkem během jeho prezidentství, v sobotu po čtyřech měsících propustili z vazby - poté, co s policií podle dostupných údajů sepsal dohodu o přiznání viny. Hodinky značek Rolex a Patek Philippe dokázal Cid prodat celkem za 68 000 dolarů (cca 1,56 milionu korun).

„Byl prodej nemorální? Možná. Ale nemysleli jsme si, že by byl nezákonný,“ prohlásil Cid podle páteční zprávy na titulní straně nejčtenějšího brazilského zpravodajského týdeníku Veja .

Cid mimo to podle webu Veja přiznal, že měl pro vlastní i Bolsonarovu rodinu během pandemie onemocnění covid-19 falšovat očkovací průkazy. „Bál jsem se, nevěděli jsme, co se stane. Bál jsem se, že moje dcera nebude moci chodit do školy, že moje žena nebude moci jít na trh,“ uvedl.