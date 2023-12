Brazílie nezaručí Putinovi imunitu, pokud přiletí na summit G20

Brazilská vláda nezaručí ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi, že nebude zadržen, pokud přijede na summit zemí skupiny G20, který se uskuteční příští rok v Riu de Janeiro. Řekl to dnes při návštěvě v Berlíně brazilský prezident Luiz Inácio Lula da Silva, informovaly agentury EFE a DPA. Brazílie je členem Mezinárodního trestního soudu (ICC), který vydal na Putina zatykač v souvislosti s jeho rolí v zavlékání ukrajinských dětí do Ruska. Rozhodnutí o zadržení ruského prezidenta kvůli zatykači ICC by podle Luly brazilská vláda nechala na justici.