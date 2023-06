Brazilský soud zakázal Bolsonarovi účast ve volbách až do roku 2030

Brazilský nejvyšší volební soud rozhodl, že exprezident Jair Bolsonaro nebude smět po dobu dalších osmi let znovu kandidovat, píše BBC . Podle rozhodnutí většiny soudců je totiž vinný ze zneužití moci a podkopávání demokracie. Toho se měl Bolsonaro dopustit minulý rok před prezidentskými volbami, kdy opakovaně tvrdil, že elektronické hlasovací lístky jsou náchylné k hackerským útokům a podvodům.

Obvinění jsou založená hlavně na jeho televizním projevu z 18. června minulého roku. Tehdy Bolsonaro pozval zahraniční diplomaty do své rezidence v hlavním městě, kde jim lhal o tom, že elektronické hlasovací stroje používané v Brazílii jsou velmi snadno hacknutelné, a hrozí tak rozsáhlé volební podvody. Podle jeho slov ale „pouze vysvětlil, jak volby v Brazílii fungují“, a volební systém nekritizoval ani nenapadal.

Očekává se, že se bývalý prezident a tým jeho právníků vůči rozhodnutí soudu odvolají, predikuje list The New York Times. Bolsonaro už několik let ostře útočí na soud a mnoho jeho soudců. Některé z nich nazývá „teroristy“ a obviňuje je, že se snaží ovlivnit hlasování v jeho neprospěch. I tak ale bývalý prezident čelí dalším 15 obviněním, mezi která například patří pašování diamantových šperků ze Saúdské Arábie.