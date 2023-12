Británie vyrazila do boje s migrací. Zpřísní víza pro zahraniční pracovníky

Ministr vnitra James Cleverly se od svého nástupu do funkce před třemi týdny dostal pod tlak, aby ukázal, že v otázce imigrace zaujímá tvrdý postoj. Konzervativci jsou také rozzlobeni kvůli poslednímu zmaření deportačního programu do Rwandy i kvůli počtu migrantů, kteří v loňském roce do Velké Británie přišli – 745 tisíc lidí. Informoval o tom web Sky News.