Obětí po zemětřesení přes 23 tisíc. Už nedoufáme, že své blízké spatříme, říkají přeživší

17letý Adnan Muhammed Korkut se v pátek znovu narodil. V brzkých ranních hodinách ho záchranáři vyprostili ze sutin domu, který se zřítil po pondělním zemětřesení. To zcela zdevastovalo jih Turecka a sever Sýrie.

„Děkuji Bohu, že jste přišli… děkuji všem,“ citoval jeho slova britský server The Guardian. Měl dost sil i na to, aby se svěřil, jak se mu povedlo přežít. Kromě velké dávky štěstí ho prý zachránilo i to, že když měl žízeň, „pil vlastní moč“.