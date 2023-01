Chatovací robot úspěšně zvládl zkoušky na právech

Chatovací robot ChatGPT s umělou inteligencí nedávno složil zkoušky ze čtyř předmětů práva na Minnesotské univerzitě a další zkoušku na Wharton School of Business na Pensylvánské univerzitě, informuje americká stanice CNN.

Po vyplnění 95 otázek, kde vybíral správnou odpověď, a 12 otázek formou eseje si chatbot na právech vedl průměrně, získal hodnocení C+. Lépe si vedl při zkoušce z obchodního managementu na Whartonu, kde dosáhl na známky B až B–.

Výsledky jsou zajímavé i proto, že stále více škol a učitelů vyjadřuje obavy z toho, jaké bude mít ChatGPT dopady na studenty. Mohl by jim otevřít prostor pro častější podvádění při plnění úkolů, upozorňuje CNN.

Chatovací robot americké společnosti Meta Platforms o zakladateli podniku Marku Zuckerbergovi říká, že vykořisťuje lidi. Automat reportérovi britské stanice BBC řekl , že Zuckerberg to dělá pro peníze a že je mu to jedno.

Test umělé inteligence měl podle jednoho z profesorů z Minnesotské univerzity Jona Choie prozkoumat potenciál ChatGPT, který by mohl pomoci právníkům v jejich praxi a studentům při zkouškách, ať už to jejich profesoři povolí, nebo ne.

„ChatGPT by však mohl být velmi užitečný při vytváření prvního návrhu, který by student mohl následně vylepšit.“ Podle něj by se z těchto asistentů s umělou inteligencí mohl v budoucnu stát užitečný nástroj.