Chlupatý leden je tu. Neholte se, vyzývá ženy iniciativa Januhairy

Zakladatelka iniciativy Laura Jacksonová v roce 2020 popsala Januhairy jako osvobozující iniciativu, která ženy donutí přemýšlet o tom, jak zacházejí se svým tělem a proč. Dodala, že nevidí problém v tom, když se ženy oholí. Podle ní by to však mělo být jejich osobní rozhodnutí, nikoliv společenské.

Iniciativy jako Januhairy se snaží „hladkou“ normu zvrátit a do jisté míry se jim to i daří. Například na sociální síti TikTok má hashtag #bodyhairpositivity více než 214 milionů zhlédnutí.

Instagramový profil hnutí momentálně sleduje více než 40 tisíc lidí. „Možná se brzy dostaneme do bodu, kdy si lidé budou moci v souvislosti s ochlupením na těle dělat, co chtějí, a nebudeme o tom muset ani mluvit. To by bylo něco,“ cituje CNN Jacksonovou.