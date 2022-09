Chtěl lidem přiblížit boje v ulicích. Za to libyjský komik zaplatil životem

„Ještě poslední snímek předtím, než umřu.“ Těmito slovy avizoval sedmadvacetiletý rodák z Tripolisu Mustafa Baraka svůj online přenos z právě probíhajících bojů. Krátce poté zasáhla oblíbeného televizního komika zbloudilá kulka do krku. Střelnému zranění mladý muž podlehl.

Koncem srpna zažila severoafrická Libye nejhorší vlnu násilí za několik posledních let. Poslední srpnovou neděli libyjské ministerstvo zdravotnictví oznámilo, že zabito bylo 32 lidí, dalších 159 lidí utrpělo zranění.

Po Bašagjově jmenování se opět projevily rozdíly mezi libyjským východem a západem. Ozbrojené skupiny ze západní části země podporovaly dosavadní vládu, za Bašagjou pak stály milice z Tobruku na východě země, za nimiž stojí Ruskem podporovaný generál Chalífa Haftar. Právě on stojí podle analytika Ufuka Necata Tasciho, citovaného serverem The New Arab, za útokem na Tripolis, k němuž měl využít Bašagju.