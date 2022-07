Komentář: Vydělá sultán na válce? Erdogan se chová jako na tržišti

„Putin! Putin!“ skandovali fotbaloví fanoušci na stadionu istanbulského klubu Fenerbahce, který ve středu hostil tým ukrajinského mistra Dynama Kyjev. Ne, opravdu nešlo o upřímnou podporu ruské invaze k sousedům. Příslovečně emotivní turecké publikum se prý jen nechalo vyprovokovat ukrajinským gólem. A pokusilo se vzýváním Putina co nejbolestněji ublížit kyjevským.

Incident ale o tureckém přístupu k ukrajinskému konfliktu přece jen leccos vypovídá. Přecitlivělí hoši v hledišti se do provolávání Putinova jména pustili s nebývalou lehkostí. Nikdo z jindy upovídaných vládních televizí jim dostatečně nevysvětlil, kdo je agresor, s kým soucítit a proč si jejich prezident potřásá rukou právě s Vladimirem Putinem. (Jakkoli jej k pobavení celé planety viditelně ponížil, když ho na sebe nechal čekat.)

Aby taky ne. Jeho země kontroluje strategicky klíčový přístup do Černého moře i jeho jižní pobřeží. Je a bude přirozeným mediátorem budoucích dohod Kyjeva s Moskvou. Fakticky kontroluje vývoz ukrajinského obilí, jehož nedostatek už leckde na zeměkouli vyvolal hladové bouře.

Do budoucna to navíc bude právě Turecko, přes nějž do Evropy poputují dodávky plynu i ropy nahrazující suroviny z Ruska, se kterým už na starém kontinentu nikdo nechce mít nic společného.