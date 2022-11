Čínský magnát po kritice režimu utekl. Teď se po letech zjistilo kam

Zakladatel společnosti Alibaba a kdysi nejbohatší podnikatel v Číně Jack Ma se už téměř šest měsíců s rodinou ukrývá v japonském Tokiu. Z Číny utekl, když Peking rozpoutal sérii represí proti nejmocnějším podnikatelům v zemi. Kde se nachází, odhalil deník The Financial Times .

Z očí veřejnosti se Ma téměř vytratil už před dvěma lety po tom, co na summitu v Šanghaji otevřeně kritizoval čínské regulační úřady za jejich přísný postup vůči tamním technologickým společnostem.

Čína v posledních letech dostala strach, že velké technologické společnosti v zemi získávají až příliš velkou moc. Řadu nejvlivnějších podnikatelů obvinila z toho, že svou rozbujelou činností snižují úroveň hospodářské soutěže, píše server The Japan Times.

Společnost Alibaba se stala hromosvodem hněvu Pekingu vůči velkým technologickým firmám poté, co Ma obvinil regulační orgány, že potlačují inovace. Jeho výroky údajně tehdy rozzlobily i samotného čínského prezidenta Si Ťin-pchinga, který se nyní musí vypořádávat s rozsáhlými protesty proti přísným covidovým opatřením.

Zprávy o tom, kde se Ma nachází, byly od doby, kdy zmizel z čínského veřejného života, kusé. Spatřen byl mezitím v několika cizích zemích, včetně Španělska nebo Nizozemska. Podle deníku The Financial Times se tím snažil vyhnout přísným protipandemickým restrikcím v zemi i tlaku, který na něj vyvíjela čínská vláda po tom, co projevil nesouhlas.