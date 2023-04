Clinton lituje, že přesvědčoval Ukrajinu, aby se vzdala jaderných zbraní

„Věděl jsem, že prezident (Vladimir) Putin nepodporoval dohodu prezidenta Jelcina, že nikdy nebude zasahovat do územních hranic Ukrajiny - dohodu, kterou uzavřel, protože chtěl, aby se Ukrajina vzdala svých jaderných zbraní,“ poznamenal Clinton. „Báli se jich vzdát, protože si mysleli, že je to jediná věc, která je chrání před expanzivním Ruskem,“ řekl exprezident o názoru ukrajinské strany.

„Když se mu to hodilo, prezident Putin ji porušil a nejprve zabral Krym. A mně je to hrozně líto, protože Ukrajina je velmi důležitá země,“ dodal s tím, že co udělal Putin, je špatně, a Evropa a USA by Ukrajinu měly nadále podporovat. „Možná přijde čas, kdy ukrajinská vláda dospěje k názoru, že si umí představit mírovou dohodu, se kterou by dokázali žít, ale nemyslím si, že bychom je měli opustit,“ dodal.