Další obrovský krok v Argentině: Milei zahájil deregulaci ekonomiky

Třetí největší ekonomika Latinské Ameriky je po desetiletích dluhů a špatného finančního řízení na kolenou, roční inflace dosahuje 143 procent a roste, a 40 procent Argentinců žije v chudobě. Byl to právě slib, že zemi ozdraví, byť „terapií šokem“, který vynesl excentrického Mileiho do prezidentského paláce. Moci se ujal 10. prosince tohoto roku.

Ve svém vůbec prvním projevu ve funkci varoval 45 milionů Argentinců, že nemá jinou alternativu k ostrému, bolestivému fiskálnímu šoku, který by napravil nejhorší ekonomickou krizi v zemi za poslední desetiletí, kdy inflace míří k 200 %. „Prostě nejsou peníze. (…) Odcházející vláda nás nechala na cestě k hyperinflaci a my uděláme vše, co je v našich silách, abychom se takové katastrofě vyhnuli,“ řekl tehdy. A varoval, že v nejbližším období se situace ještě zhorší, než se začne zlepšovat.