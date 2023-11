Dánsko se chystá zakročit proti tankerům s ruskou ropou ve svých vodách

Opatření, které se chystá skandinávská země uplatňovat, se bude týkat ruských ropných tankerů plujících podél jeho pobřeží na cestě z Baltského moře na mezinárodní trhy, kam dováží ropu, informovala agentura Reuters s odkazem na web Financial Times.

Rusko vyváží přes dánské úžiny Skagerrak a Kattegat kolem 60 procent ropy, kterou exportuje po moři. Podle odhadů pro listopad Moskva z ruských přístavů na pobřeží Baltu vypraví přes dva miliony barelů denně. Omezení vývozu tuto námořní trasou by mohlo vést k růstu cen ropy a další konfrontaci s Ruskem. Mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová uvedla, že „jakýkoliv pokus o omezení mezinárodního práva ohledně volného pohybu lodní přepravy je nebezpečný“.

Dánské námořnictvo by mělo za úkol kontrolovat ruské tankery, které nemají platné pojištění v jedné z evropských zemí. Návrh přichází poté, co země skupiny G7 přiznaly, že se Rusko naučilo obcházet stanovený cenový strop 60 dolarů za barel ruské ropy přepravované po moři.

Západní pojišťovací společnosti by měly poskytovat pojištění pouze přepravcům, kteří cenový strop dodržují. Čím dál tím více jich má zfalšované finanční záznamy, nebo se plaví bez potřebného pojištění, napsal web Novynarnija .

Odborníci současně řeší legálnost zastavování ruských komerční lodí. Podle části z nich by šlo o možné porušení Konvence OSN o námořním právu. Dánsko by podle nich mělo právo zastavit pouze plavidla, u kterých by se domnívalo, že představují hrozbu.