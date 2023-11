„Nikdy nebylo zabito tolik humanitárních pracovníků za tak krátkou dobu“

Problémů je nicméně strašně moc. Nejsou zajištěné ani základní potřeby, aby lidé přežili. Gazané nemají přístup k potravinám nebo čisté vodě. Představte si, že máte jen litr a půl vody denně na osobu ke konzumaci a na všechno ostatní máte tři litry – vaření i hygienu. To není dost. A to mluvím jen o lidech, kteří jsou v našich útulcích. Pak je tu mnoho dalších, kteří přežívají jinde a kteří prožívají ještě horší situaci a vodu třeba vůbec nemají.

Vysvětlím vám to na palivu. To je zásadní pro fungování našich zařízení, ale také pekáren nebo vodních pump pro zdroj pitné vody. Bez dalších pohonných hmot také vidíte na ulicích splašky, což znamená, že veřejný systém kolabuje, a to na mnoha úrovních.

Slyšeli jsme o nich, nicméně my žádáme coby řešení humanitární klid zbraní. Ne krátkou pauzu. Potřebujeme, aby se pomoc dostala k těm, kteří ji potřebují. Pokud chcete opravit například vodohospodářský systém, neuděláte to za pár hodin. Podobně ani pomoc z jihu (z hraničního přechodu Rafáh s Egyptem, pozn. red.) na sever nepřesunete za pár hodin.

Můžu vám potvrdit, že do Pásma Gazy neprošly od 7. října žádné zásoby paliva. Pokud na území tedy nějaké jsou, my k nim přístup nemáme. Nám se zatím podařilo palivo, které bylo k dispozici, přesunout, aby bylo k dispozici nemocnicím a našim zařízením.

Dám vám konkrétní příklad. Jeden z našich zaměstnanců zemřel při ostřelování pekárny, kam šel sehnat chleba pro svou rodinu. Další mladá kolegyně umřela (při ostřelování) proto, že měla muskulární dystrofii a nemohla chodit. Byla to žena, která bojovala velmi tvrdě, aby dostala práci a mohla se zapojit do společnosti.

Než začala válka, umožňovali jsme vzdělávání asi 300 tisícům dětí. Není nic lepšího, než kdyby se nám podařilo dělat to, co dříve. Dokážu si ale představit, že rozsah devastace bude tak velký, včetně ran, které nebudou vidět na první pohled, že to bude trvat mnoho let, než se Gazané vzpamatují.