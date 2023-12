Dánsko zakázalo pálení koránu

Zákon parlament přijal v poměru 94:77, přičemž osm poslanců chybělo. Znevažující nakládání s písemnostmi, které mají významný náboženský přesah, bude nyní trestným činem. Podle dánské vlády to bude platit například pro pálení, potřísnění nebo pošlapání náboženských knih.

Z opozice ale zazněla kritika ohledně omezování svobody projevu nebo ustupování radikálním muslimským hnutím. „Mění Írán své zákony proto, že se Dánsko cítí uraženo něčím, co by mohl udělat Íránec? A Pákistán? Dělá to Saúdská Arábie? Odpověď zní ne,“ ptala se řečnicky Karina Lorentzenová ze Socialistické lidové strany.