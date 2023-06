Princezna z Walesu překvapila i nás, říkají ukrajinští vítězové Eurovize

Když se minulý rok konala hudební soutěž Eurovision Song Contest, válka na Ukrajině trvala jen necelé tři měsíce a nad účastí ukrajinského zástupce visel z pochopitelných důvodů otazník. Do italského Turína však nakonec odjela zemi reprezentovat skupina Kalush Orchestra s písní Stefania, která následně zemi vynesla první místo.

O rok později skupina v rámci nového turné přijela do Prahy, kde v prostorách klubu Lucerna Music Bar odehrála energií našlapaný koncert. Peníze, které díky němu vybrala, poputují na pomoc Ukrajině, stejně jako zhruba 26 tisíc korun, za něž skupina na závěr show vydražila podepsanou kytaru.

„Ukrajinská hudba všech našich umělců dnes usiluje o pozvednutí ducha Ukrajinců a o to, aby podporovali naši armádu a naše vojáky,“ uvedl pro Seznam Zprávy Tymofij Muzyčuk, zpěvák skupiny. „Všichni interpreti se tak v podstatě snaží Ukrajince sjednotit a my nejsme výjimkou.“

Tymofij: Bylo to velmi příjemné. V průběhu tohoto roku už jsme byli v mnoha zemích, a bylo tak pěkné se vrátit zpět. Jsme opravdu rádi, že jsme na Eurovizi mohli vystoupit.

S.: Byli jsme sami velmi překvapení, když jsme ji viděli. V prvním videu, které jsme před naším vystoupením na pódiu zhlédli, byl totiž někdo úplně jiný. Že s námi „vystoupí“ ona, jsme zjistili až z videa, které hrálo na generálce. Byla to čest a jsme velmi rádi, že se to stalo. Byli jsme jí moc vděční za její podporu Ukrajině.

S.: Ano, moc se nám líbily jejich růžové kostýmy. Vzpomínám si, že mezi nimi byla Ukrajinka a že v jejich písničce byla také ukrajinská slova. Bylo to velmi pěkné vystoupení.

Objevila se kritika, že Vesna svou písní odkazuje na slovanskou vzájemnost, se kterou je spjato i Rusko. Co si o tom myslíte?

Co jste za uplynulý rok, který od vašeho vítězství v Eurovizi uběhl, dělali? Na sociálních sítích bylo možné sledovat, jak koncertujete, po vašem vítězství se ale psalo, že jedete pomáhat zpět na Ukrajinu.

T.: Poté, co jsme vyhráli Eurovizi, jsme se vrátili na Ukrajinu, kde jsme zůstali asi jeden nebo dva týdny, a následně jsme začali připravovat program na naše nové tour. Později jsme na jedno velké vyrazili a nebylo jen evropské, bylo světové – projeli jsme skoro celé Spojené státy, Kanadu a další země.

T.: Našim hlavním cílem je samozřejmě právě vybrání peněz na Ukrajinu a to, abychom jí pomohli. Dále pak chceme mluvit o ukrajinské kultuře, která je nyní ničena. Myslím, že to je nyní cíl většiny ukrajinských umělců, kteří momentálně vystupují. Opravdu se všichni snažíme, aby naše vítězství přišlo co nejdřív.