Do školy se může chodit i s dredy. Soud vyhověl požadavku rastafariánů

Kolem 1200 rastafariánských dětí v Malawi se může v příštím měsíci vrátit do škol. Specifický zákaz jim přes 10 let neumožnil školy normálně navštěvovat.

Zákaz se týkal nošení dredů, jež jsou typickým znakem rastafariánů. Vedení škol zakazovala dětem je do školy na hlavách nosit, údajně z hygienických důvodů. Jejich nástup do škol podmiňovalo jejich ostříháním. To mnoho rodičů svým dětem odmítlo udělat, protože dredy jsou důležitým aspektem jejich vyznání. Mnoha tisícům dětí tak úřady přes deset let znemožnily navštěvovat školy.