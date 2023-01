Dobytí Soledaru je na dosah, hlásí Rusové. Ukrajinci oponují

Ruské ozbrojené síly pročesávají ulice východoukrajinského Soledaru. Město ležící v Doněcké oblasti, kterou si Rusko nárokuje, se dá považovat za již obsazené. Prohlásil to velitel zvláštní jednotky čečenských bojovníků „Achmat“ Apty Alaudinov ve vysílání ruského televizního kanálu Rossija-1.

„Soledar je momentálně ve fázi čištění, v zásadě se dá považovat za již převzatý, protože na množství VSU (ukrajinská armáda - pozn. red.), který je uvnitř, se nic nezmění. Do konce tohoto dne nebo nejpozději zítra ráno budeme moci konstatovat, že Soledar je již zcela pod kontrolou našich sil a prostředků,“ řekl Alaudinov.

„Bitva o Soledar je velmi důležitá proto, že naše síly nedovolí nepříteli systematicky prolomit naši obranu, nevytvářejí obklíčení, o kterém sní, nejdou do týlu a pak do operačního prostoru, pak se přesunou do Slavjansku a Kramatorsku,“ citovala agentura Unian mluvčího východní skupiny ukrajinských vojsk Sergeje Čerevatyje.