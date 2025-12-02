Donald Trump je ve „výborném zdravotním stavu“, odhalila magnetická rezonance

Článek
Americký prezident Donald Trump podstoupil pokročilé vyšetření břicha a kardiovaskulárního systému z preventivních důvodů, jak uvedl v pondělí Bílý dům. Podle doktora je Trump i nadále ve výborném zdravotním stavu.
Prezident v neděli řekl, že magnetická rezonance, kterou podstoupil v říjnu, se netýkala jeho mozku a že výsledky byly „dokonalé“, ačkoli nevěděl, co všechno zahrnovaly. „Netuším, bylo to jen MRI,“ odpověděl Trump na otázku CBS News, čeho se rezonance týkala. „Kterou část těla? Mozek to nebyl, protože jsem absolvoval kognitivní test a zvládl jsem ho na jedničku,“ dodal.
Trumpův lékař, kapitán Sean Barbabella v pondělí vydal prohlášení, ve kterém uvedl, že výsledky vyšetření srdce a břicha prezidenta jsou v normě.
„Jeho kardiovaskulární systém vykazuje výborný zdravotní stav… a potvrzuje, že celkově zůstává ve výborném zdravotním stavu,“ píše prezidentův lékař v prohlášení na síti X.
President Donald J. Trump's Advanced Imaging Results:— The White House (@WhiteHouse) December 1, 2025
"His cardiovascular system shows excellent health... and confirms that he remains at excellent overall health."
— Capt Sean P. Barbabella, D.O.
Physician to the President pic.twitter.com/WJxdZEBUFS
Prezident podle lékaře podstoupil magnetickou rezonanci v rámci prevence. Tisková mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová přečetla dopis doktora Barbella novinářům na pondělní tiskové konferenci.
„V rámci komplexní lékařské prohlídky prezidenta Donalda Trumpa juniora bylo provedeno pokročilé zobrazovací vyšetření, protože muži v jeho věkové skupině mají prospěch z důkladného vyhodnocení kardiovaskulárního a břišního zdraví,“ uvedl v dopise ze dne 1. prosince lékař. „Účel tohoto zobrazovacího vyšetření je preventivní: včas identifikovat problémy, potvrdit celkový zdravotní stav a zajistit, aby si prezident udržel dlouhodobou vitalitu a funkčnost.“
Výsledky zveřejnil podle BBC prezident poté, co demokraté, včetně guvernéra Minnesoty Tima Walze, tlačili na Bílý dům kvůli obavám o Trumpův věk v jeho druhém funkčním období. „Zveřejněte výsledky MRI,“ napsal Walz na síti X.
„Pokud chcete, aby to bylo zveřejněno, zveřejním to,“ řekl Trump v neděli během rozhovoru s novináři PBS News při cestě z Floridy zpět do Washingtonu.
Trump byl předtím spatřen s oteklými kotníky a modřinami na pravé ruce. V červenci Bílý dům oznámil, že mu byla diagnostikována chronická žilní nedostatečnost, což je onemocnění žil, které může vést k otokům nohou.