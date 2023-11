Dorazí Lavrov do Skopje? Setkání OBSE bude letos bez Ukrajiny

Když se v roce 2022 rozhodlo Polsko, tehdejší úřadující předseda OBSE, odepřít možnost účasti ruské delegaci na ministerském zasedání orgánu, Moskva zuřila a postup Varšavy označila za provokativní a neodpovídající. Po loňském únoru, kdy Rusko provedlo invazi na Ukrajinu, ale podobná situace nenastala poprvé a ani naposledy.

Zasedání OBSE se po roce opět blíží. Tentokrát proběhne v předsedající Severní Makedonii, která se k účasti ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova staví odlišně. Tamní ministr zahraničí Bujar Osmani již informoval, že šéf ruské diplomacie vyjádřil přání zúčastnit se. A že Osmaniho vlastní úřad podniká kroky, aby případný příjezd usnadnil.

Dostat se do Severní Makedonie není v posledním více než roce pro občany Ruska jednoduché. Za normálních podmínek by let z Moskvy vedl nad Ukrajinou, Rumunskem a poté nad Bulharskem nebo Srbskem. Kvůli válce na Ukrajině a zákazu ruských letů ze strany EU je však vzdušná cesta komplikovanější.

„[Sankce EU] stanoví, že pro mezinárodní organizace, jako je OBSE, jsou přelety povoleny. Rozhodnutí je však na členských zemích. Proto budou muset naši sousedé, a my také, rozhodnout o svém vzdušném prostoru,“ cituje web Balkan Insight Osmaniho slova z první poloviny listopadu.

Severní Makedonie své rozhodnutí již učinila a podle pátečního oznámení chce v průběhu tohoto týdne na krátkou dobu zrušit zákaz letů z Ruska.

Zda se Lavrov díky vstřícnému kroku opravdu dostaví, zatím stále není oficiálně potvrzeno.

Nicméně v pondělí se sám ministr nechal slyšet, že pokud Bulharsko ruské delegaci umožní přelet, jednání se zúčastní.

Tentokrát bez Ukrajiny

Kdo do Severní Makedonie naopak nedorazí, je ukrajinský šéf diplomacie Dmytro Kuleba. Seznam Zprávy o tom informovala stálá mise Ukrajiny při mezinárodních organizacích se sídlem ve Vídni, a přinesla tak odpověď na další z otázek, které se k letošní schůzi OBSE váží.

Média totiž již dříve spekulovala, zda existuje možnost, že by se akce zúčastnili oba ministři válčících zemí.

Osmani se sice nechal slyšet, že v to doufá a že s Kulebou o jeho příjezdu osobně jednal, jak se ale zdá, tyto rozhovory zřejmě nebyly zcela úspěšné.

Co je opravdovým důvodem ministrovy neúčasti, Ukrajinci dosud neupřesnili.

OBSE Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě byla založena během studené války s cílem zmírnit napětí mezi Východem a Západem. Orgán má celkem 57 členů, kterým v současné době předsedá Severní Makedonie.

Pokud jde o postoj zbylých členských zemí k Lavrovově potenciální návštěvě, řada ministrů má podle diplomatických zdrojů webu Politico s jeho účastí problémy. Ve prospěch tohoto scénáře se ovšem vyjádřil třeba rakouský ministr zahraničí Alexander Schallenberg.

„Považuji za správné pozvat ruského ministra zahraničí,“ pronesl diplomat v rozhovoru pro Die Presse, kde rovněž uvedl, že je otevřen jednání s ruským protějškem. „Nemohu se zabývat zahraniční politikou a vést rozhovory pouze se Švýcarskem a Lichtenštejnskem. Evropa by se měla naučit jednu věc: pokud chceme řešit problémy, musíme se na svět dívat pragmaticky a střízlivě.“

Český ministr zahraničí Jan Lipavský, který do Skopje míří také, se k možnému setkání s Lavovrem zatím nevyjádřil.

Fungování OBSE v ohrožení

Rusko a OBSE ovšem momentálně řeší hlubší problémy, než je účast Lavrova na setkání. Od roku 2021 je totiž orgán, který uplatňuje systém jednomyslnosti, na mrtvém bodě kvůli tomu, že Rusko jakožto jeden z jeho 57 členů odmítlo schválit, aby v roce 2024 převzalo předsednictví Estonsko.

Důvodem je ruský postoj k organizaci. Moskva OBSE dlouhodobě kritizuje a obviňuje ji, že se změnila v nástroj Západu. A je zásadně proti tomu, aby po Polsku a Severní Makedonii stál v čele další stát NATO.

Kromě estonské otázky pak Rusko brání také organizaci v přijetí rozpočtu, v pořádání oficiálních akcí OBSE nebo v rozšiřování zahraničních misí. To ostatně vedlo třeba k ukončení terénních operací orgánu na Ukrajině.

„Bylo by bezprecedentní, kdyby OBSE vstoupila do nového roku bez lídra - takový scénář by mohl dokonce předznamenat zánik celé organizace,“ varuje ve svém newsletteru Wider Europe vycházejícím na webu Svobodná Evropa (RFE/RL) novinář Rikard Jozwiak.

Hledání řešení

Rozhodnutí o tom, co dál, by mohlo padnout již ve čtvrtek na zasedání diplomatů. Jedním z možných scénářů je například to, že Severní Makedonie zůstane předsednickou zemí i po celý rok 2024, nebo alespoň po jeho část. Zároveň se také spekuluje, že by otěže převzal zcela jiný stát.

Některé země, zejména pobaltské, přitom považují převzetí předsednictví jinou zemí za ústupek Moskvě, který by Rusko mohlo prezentovat jako své vítězství. Jiní argumentují tím, že je třeba myslet na to, že z dlouhodobého hlediska by OBSE mohla jednou opět být prostředkem komunikace s Moskvou, pokud v budoucnu nastane čas pro jednání o Ukrajině.

Podle lotyšského prezidenta Edgarse Rinkēvičse, který mluvil s webem Politico, by navíc setrvání Severní Makedonie v čele ani nebylo vnímáno jako ruské vítězství, jelikož to, že Rusové budou blokovat předsednictví Estonska, bylo zřejmé ještě před ruskou invazí na Ukrajinu.

Prodloužení funkčního období Severní Makedonie by nicméně ještě neznamenalo, že OBSE bude schopna pokračovat v práci, jak stejný server pod podmínkou anonymity upozornil jeden z oslovených diplomatů.

Ten mimo jiné také zpochybnil vůli země ve své dosavadní roli setrvat.