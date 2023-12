„Dynamičtí, mladí a uvolnění.“ William a Kate vnáší do monarchie svěží vítr

Ani letos se Buckinghamskému paláci nepodařilo urovnat vztahy s princem Harrym a jeho manželkou Meghan, kteří se vzdali královských povinností a za velkého povyku se odstěhovali za oceán.

Princ William a vévodkyně Catherine se naopak králi Karlu III., který před více než rokem nastoupil na britský trůn, stali velkou oporou. Pomohli mu „zlidštit“ monarchii a královskou rodinu přiblížit mladým lidem, kteří o ni jeví stále menší zájem.

„Z toho, jakým způsobem vystupují na veřejnosti a jak spolu se svými třemi dětmi působí na snímcích z oslav narozenin, Vánoc nebo Velikonoc, Britové cítí, že k nim mají blíže,“ vysvětluje Marek Bičan z Katedry mezinárodních vztahů a evropských studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.

V rozhovoru pro Seznam Zprávy popsal, čím si král Karel III. získal Brity, jak si cestu do jejich srdcí hledá „nenáviděná“ královna Camilla i co dalšího můžeme čekat od Harryho a Meghan.

Jak se britskému králi Karlovi III. daří v panovnické pozici?

Je zajímavé, že oproti své matce není současný panovník takovou celebritou. Královna Alžběta II. byla nejenom hlavou státu, rodiny a koruny, ale v podstatě i globální personifikací monarchie jako státního zřízení. Byla to neznámější žena světa.

Zdá se mi, že král Karel III. je v tomto ohledu „normálnější“, než byla jeho matka a jednoduše není taková hvězda. To pochopitelně souvisí i s poněkud pokročilejším věkem, ve kterém usedl na trůn.

Když král Karel III. usedal na trůn, spekulovalo se o tom, že přispěje ke „zlidštění“ monarchie. Podařilo se mu to?

Samozřejmě nevidíme detaily změn, které probíhají uvnitř. Karel III. ale působí civilněji, minimálně z toho důvodu, že je přece jenom z mladší generace.

Obzvláště princ a princezna z Walesu, William a Kate, jsou nesmírně populární. Z toho, jakým způsobem vystupují na veřejnosti a jak spolu se svými třemi dětmi působí na snímcích z oslav narozenin, Vánoc nebo Velikonoc, Britové cítí, že k nim mají blíže.

Takže v tomto směru bych řekl, že k určitému zcivilnění došlo. Samozřejmě je ale potřeba si uvědomit, že britská monarchie je oproti jiným, takzvaným občanským monarchiím, třeba v Dánsku nebo Holandsku, přece jenom více pompézní. Je to instituce svého druhu a nemá ve světě obdoby.

Jak se na nové pozici daří královně Camille, kterou mnozí Britové po dlouhou dobu vinili z rozpadu králova prvního manželství s princeznou Dianou? Podařilo se jí získat si jejich srdce?

Ano, dlouhou dobu byla nepopulární, protože byla vnímána jako důvod, pro který Charles opustil Dianu. Přitom víme, že on Camillu miloval ještě před tím, než byl s Dianou, ale královská rodina nesouhlasila s jejich případnou svatbou.

Nakonec se vzali až v tomto tisíciletí, když už oba byli padesátníci. Je to vlastně obrovská lovestory, vezmeme-li v potaz, že do sebe byli 30 let zamilovaní a nakonec se přes to všechno opravdu mohli vzít.

Královna Camilla si už jako vévodkyně z Cornwallu postupně hledala a našla cestu do srdcí Britů. Nemá sice kouzlo Diany, díky kterému by lidi okouzlila, Britové ale mají Camillu rádi. Jednak proto, že je lidská, ale i proto, že je vidět, že král Karel III. je vedle ní nyní viditelně šťastný.

To my tady v našem prostoru možná ani tolik nevíme, protože za komunismu se sdělovací prostředky královským rodinám samozřejmě nevěnovaly, ale Charles opravdu v 80. letech působil takovým hodně melancholickým dojmem. A teď vidíme, že pokud zrovna něco nevyvádí princ Harry, tak je šťastný, a Camilla je ten hlavní důvod.

Právě na spory s princem Harrym mířila moje další otázka. Letos publikoval své třaskavé memoáry, krátce před tím také spolu se svou manželkou Meghan natočil dokument pro streamovací platformu Netflix, kde nešetřil kritikou na adresu své královské rodiny. Podařilo se mu tím poškodit obraz monarchie?

Podle mě to spíše poškodilo obraz prince Harryho a Meghan Markleové. V tom zmíněném dokumentu třeba mluví o tom, že jejich děti jsou pod tlakem médií, a u toho sami drží dítě před kamerou. To působí trochu anekdoticky.

Určitě jsou tací, kteří vnímají prince Harryho a to jeho rázné bouchnutí dveřmi jako něco, co je naprosto adekvátní vzhledem k tomu, jak „nelidská“ je královská rodina. Na druhou stranu tady jsou zase takoví ti horliví monarchisté, kteří tvrdí, že by se měl za každou cenu koruně obětovat. Princ Harry to tak ale necítil.

Teď se o něm mluví podstatně méně. Soud mu dal nedávno za pravdu, že byl médii skutečně odposloucháván. Tím tedy bylo potvrzeno, že on a v přeneseném smyslu i jeho rodina byli obětmi nemístného mediálního tlaku. Na druhou stranu je to něco, co se mu v americkém kontextu určitě bude dařit zajímavě monetizovat.

A to je mimochodem další optika, jak se na to celé dívat. Oni (Harry a Meghan) vlastně potřebují jednou za čas udělat nějaké haló, protože tím na sebe přitáhnou pozornost a vydělají si peníze. To nekritizuji, je to legitimní. Jen říkám, že je to také jeden z důvodů, proč periodicky vypukají skandály.

Jak jste naznačil, v posledních měsících o Harrym a Meghan tolik slyšet nebylo. Je podle vás možné, že chystají usmíření? Vidíte tam potenciál pro zlepšení vztahů se zbytkem královské rodiny?

Nevím, jestli se podaří vrátit vztahy do ideálního stavu, ale, jak jste říkala, celá situace teď působí klidně. Třeba postupně zase začne být Harry zván na jednotlivé akce, možná i s manželkou. Uvidíme časem. Ten všechno zahojí.

V tomhle ohledu je zajímavý princ Andrew, který je takový potížista a, jak víme, neminuly ho skandály se slečnami a ženami v New Yorku. Ten se teď také příliš neukazuje na veřejnosti. Je asi dobré se na chvíli stáhnout a pak se postupně začít vracet.

Velkými oporami jsou králi Karlovi III. naopak princezna Anna, mladší bratr Edward a právě William a Kate, kteří své role dokonale plní a současně působí jako civilní rodiče věnující se svým dětem.

Britská média odhadují, že právě Williamovi a Kate by se mohlo podařit přiblížit monarchii mladé generaci, u které se těší velmi nízké oblibě. Je to reálné?

Na to, že už jim je přes 40, působí dynamicky a mladě. Třeba i tím, jak se oblékají. V tomto ohledu působí velmi civilně, a lidem jsou tak bližší než král v hermelínu s korunou. Samozřejmě William ji jednou bude mít také, ale teď si s Kate prochází životní fází, kdy jsou mladí rodiče, starají se o děti. To Britové rádi vidí.

Další generace v tomto směru monarchii určitě zase posune dál. Král Karel III. přece jen není nejmladší, je mu 75 let a královně Camille je 76. Při dlouhověkosti členů britské královské rodiny budou na trůně určitě ještě nějakou dobu, ale současně platí, že za Williama a Kate se bude monarchie nějakým způsobem ubírat směrem k tomu, co je obvyklé v těch takzvaně občanských monarchiích.

Před časem se začalo spekulovat o tom, že vliv vévodkyně Kate uvnitř monarchie roste. Během korunovace krále Karla III. byla hodně vidět, pozvánku na ceremoniál s omezenou kapacitou dostalo i několik členů rodiny Middletonových, ze které pochází. Co na to říkáte?

To jsou samozřejmě pouhé spekulace – nemám je jak ověřit nebo vyvrátit. Princezna z Walesu mimořádně úspěšně zastává roli manželky následníka trůnu. Kate se své roli odevzdala a zároveň si zachovala svoji osobitost.

Lidem se přibližuje svou civilností, zvládnutím role matky i manželky, ale i tím, že třeba ve svém šatníku kombinuje kousky z Mark and Spencer a butiků s vysokou módou. Pořád je upravená, reprezentativní, ale současně uvolněná.

Čistě jenom kvůli tomu, jak zvládá svou roli, je vnímána jako jeden z hlavních pilířů královské rodiny, a to je něco, co právě může být interpretováno jako její sílící vliv. Coby manželka následníka trůnu je rozhodně jednou z hlavních představitelek koruny.

Je pravda, že během korunovace byli (William a Kate) hodně vidět. Díky jejich místům vepředu je prakticky skoro celý obřad zabíraly kamery. Princ George (jejich syn) se účastnil ceremoniálu jako páže krále Karla III. a pomáhal nést jeho plášť, další dvě děti byly s rodiči.

Byli tam jako celá rodina, a právě tak jsou oblíbení. Britové sledují, jestli jejich děti už chodí do školy, zda sportují a jaké mají koníčky. A princ a princezna z Walesu zase dobře dávkují mediální pozornost. Jednou za čas vydají nějakou fotografii, například jak veze táta syna do školy. To zase podporuje tu zmíněnou přirozenost. Za dřívějších dob to nebylo tak obvyklé.

Čím dalším může král Karel III. přiblížit monarchii mladým lidem? Co takhle svým dlouholetým zájmem o environmentální témata, která jsou pro mladou generaci důležitá?

Je pozoruhodné, že se o tato témata začal zajímat ještě v době, kdy to bylo vnímané jako projev určité excentričnosti. Na svém panství dokonce vyrábí bio med, pěstuje bio zeleninu a ovoce. Nevím přesně, jaká je situace nyní, ale dříve měl svou vlastní značku Made by Prince of Wales (v překladu Vyrobeno princem z Walesu) a Britové jeho potraviny rádi kupovali.

Má za sebou také úspěšnou charitativní činnost, což je něco, čemu se členové královské rodiny hodně věnují. Králi Karlovi III. je rovněž velmi blízká i kultura a umění.

Britové si vás zamilují také jednoduše proto, že plníte povinnosti, což právě Alžběta II. velmi dobře uměla, a i tím se lidem přiblížila. Monarchistické zřízení, které musí svoji existenci implicitně obhajovat, se tak jeví jako efektivně fungující.

Další věcí, kterou Britové rádi vidí, je důstojná reprezentace navenek. A to je rozhodně něco, co Karel III. s královnou Camillou skvěle zvládají. Král je klidnější, když ji má po svém boku, a královna zároveň není attention seeker (označení pro osobu vyhledávají pozornost, pozn. red.) a nevyvolává takové pozdvižení jako svého času princezna Diana.

Karel III. s královnou Camillou absolvovali v tomto roce několik úspěšných zahraničních cest. Nejvýznamnější byly státní návštěvy Francie a Německa.

Návštěva Berlína byla mimořádně úspěšná a byla zajímavá v tom, že v jistém smyslu předčil svoji matku, když v Bundestagu (německém parlamentu, pozn. red.) promluvil německy. Projev měl samozřejmě napsaný, ale samotné gesto spolu s dobrou výslovností se setkalo s velkým úspěchem.

To samé zopakoval ve Francii. V tamním parlamentu mluvil francouzsky, v Elysejském paláci pak na recepci prezidentu Emmanuelu Macronovi poděkoval rovněž ve francouzštině, což tamní veřejnost vnímala velmi dobře.