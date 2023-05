„Přesně ví, co dělá.“ Korunovace ukázala rostoucí vliv budoucí královny

Na obřadu se objevili její rodiče, Michael a Carole Middletonovi, sestra Pippa i bratr James. Seděli přitom jen o šest řad dál než členové britské královské rodiny. Podle serveru Telegraph se vědělo, že Catherine musela požádat o pozvánky navíc. To, že je nakonec i přes jejich omezený počet dostala, je podle něj dosti nezvyklé a jasně to svědčí o jejím narůstajícím vlivu.

Tu prý nyní nadobro vystřídala princezna, která „přesně ví, co dělá“ a která v průběhu let získala auru filmové hvězdy a větší charisma než všichni členové královské rodiny dohromady.

Podobně o princezně píší i v deníku The Guardian . Catherine, která se v únoru podle průzkumů stala druhou nejpopulárnější žijící členkou královské rodiny, popisují coby člověka „s takovou soft power (schopností dosáhnout svého na základě sympatií, nikoliv donucovacími prostředky, pozn. red.), pro kterou by politici zabíjeli“.

Také podle komentátorky deníku The Times je to právě princezna Catherine, která činí monarchii stále „zajímavou a relevantní“. A bylo by podle ní škoda, kdyby se na britský trůn po boku Williama dostala, až když jí bude přes 60 let.