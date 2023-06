EU bojuje s migrací a zároveň platí pašeráky, říká expert k tragédii v Řecku

Minulou středu se u řeckého poloostrova Peloponés potopila loď, na níž se do Itálie snažilo doplout několik stovek běženců. Úřady zatím mluví o 78 či 79 obětech, několik stovek dalších se stále pohřešuje. Pracovníci organizace Řecká rada pro uprchlíky s přeživšími i příbuznými pohřešovaných už od neděle mluví a snaží se odhalit celý rozsah neštěstí.

Ředitel neziskovky Lefteris Papagiannakis vypráví v rozhovoru o snaze řecké pobřežní stráže odtáhnout plavidlo i o pokrytectví, které v debatě o migraci v Evropě panuje, a o využívání tématu pro účely národních voleb.

Od potopení uprchlické lodi u řeckého pobřeží už uplynulo několik dní, stále ale víme jen o 78 obětech. Pravděpodobně se tam plavilo pár stovek lidí… Víte, jaký je nyní stav záchranných prací?

Obětí bude pravděpodobně více než pár stovek, jen pákistánská vláda mluví o třech stovkách svých občanů. Zjistit, jaký byl přesný počet lidí, bude nějaký čas trvat, nebo se ho ani nikdy nedozvíme.

Bohužel musíme počítat se stovkami pohřešovaných a porovnávat údaje Červeného kříže a vlády s výpověďmi rodinných příslušníků, abychom se dostali k tomu, kdo se tam plavil. Máme už nějaké výpovědi příbuzných, ale přesná čísla se určují velmi těžce.

Zmínil jste Pákistánce. Víte, jaké bylo zhruba složení pasažérů, co se týče národností? A kolik z nich bylo dětí?

Informace jsou zatím velmi neúplné, lidé jsou v šoku. Od neděle je navštěvujeme, protože jsme jedna z organizací poskytujících právní podporu, je to ale složité. Mnozí lidé vědí, že měli na palubě členy rodiny, odmítají o tom ale mluvit. Slyšeli jsme asi o stovce dětí na palubě, které měly být v podpalubí, byly tam i ženy.

Abychom si udělali nějaký obrázek o složení lidí, bude to trvat značné množství času. Víme, že tam byly různé národnosti, Pákistánci, Syřané, pravděpodobně i Palestinci, na přesná čísla je ale moc brzy.

Podle analýz pohybu lodi se plavidlo nehýbalo celých sedm hodin před potopením. Jak v této souvislosti vidíte roli řecké pobřežní stráže?

Představitel řecké pobřežní stráže během první noci v televizním pořadu, kde jsem byl také přítomen, prohlásil, že pobřežní stráž neodtahuje lodě. Popřel, že by docházelo k jakékoliv snaze loď odtáhnout, protože v roce 2014 bylo Řecko kvůli odvlečení lodi obviněno, že způsobilo smrt 11 lidí.

Musím tedy říci, že jsme byli v prvních chvílích pozitivně překvapeni prohlášením, že to už Řecko nedělá. Po několika dnech řecká pobřežní stráž přiznala, že k lodi bylo přivázáno lano, a podle jejího prohlášení ke snaze odtáhnout loď došlo. Zda to bylo k řeckému pobřeží, nebo směrem k Itálii, to zatím není jasné.

Mnoho lidí si myslí, že odpovědnost nesou řecké úřady – nejenom pobřežní stráž –, protože k tomu došlo v zóně, kde by mělo být za záchranu lodi zodpovědné Řecko. Je to případ pro mezinárodní právo, bude to nějaký čas trvat, ale určitě přijdou žaloby, ať už od přeživších, nebo od jiných stran, uvidíme až po vyšetřování.

Teď mluvíme o reakci řeckých úřadů, jak ale vypadá veřejné mínění ve vaší zemi?

Asi vám nemusím vyprávět, jak vypadají v Evropě debaty o migraci. Možná to víte lépe než já, protože jste ze země, která se na těch toxických debatách podílí, Řecko ostatně také. Řecko bylo také jednou ze zemí, které spolupracovaly při přípravě nové unijní migrační dohody jak se státy Středomoří, tak i se zeměmi Visegrádu, aby vybalancovaly rozdílné požadavky.

Veřejné mínění je dost rozdělené, vede se velmi nepřátelská debata. Víte, že když ve vaší zemi budete mluvit o odpovědnosti, bude společnost reagovat velmi negativně. Když ji zmíní neziskovky, označují je za zrádce, nepřátele a provokatéry. Někteří lidé také používají velmi nehumánní argumenty, a to i ve chvíli, kdy tu máme 78 potvrzených mrtvých a stovky pohřešovaných.

Fakt, že se nacházíme v období před volbami a máme tu dočasnou vládu, také přispívá k tomu, že se tato diskuze skrývá. Politické strany od toho dávají ruce pryč a říkají: vždyť tu máme vládu. Vidím v tom značnou dávku pokrytectví.

Zatčeno a obviněno z pašeráctví bylo devět Egypťanů. Dnes (v úterý, pozn. red.) se měli objevit před soudem. Víte, jak dopadli?

Před soudem, kde byl prokurátor i vyšetřovatelé, byli už včera. Dnes měli předstoupit opět. Tím, že jich je ale devět, to bude dost dlouho trvat, výsledek se dozvíme možná dnes později odpoledne, možná ve středu. Myslím, že k nim bude soud přistupovat velmi tvrdě a dostanou za svůj zločin, pokud se prokáže, dlouhé tresty vězení. V minulosti tu byly případy třeba 15 let vězení nebo i doživotí, jindy ale byli obvinění zcela zproštěni viny. Bohužel to bude velmi složitý a dlouhý proces.

Pozn. red.: Devět mužů bylo po 13 hodin dlouhém soudním stání vzato do vazby, v níž zůstanou do konce vyšetřování. Všichni obvinění odmítají, přestože je cestující identifikovali. Pouze jeden z nich přiznal, že dával lidem na palubě pokyny, dělal to ale prý z vlastní iniciativy.

Jak moc úspěšné jsou obecně řecké úřady při boji s pašeráky?

Nemyslím, že by v tom řecké nebo i evropské úřady byly nějak úspěšné. Měli bychom si uvědomit, že i tady funguje určité pokrytectví: my jako Evropská unie nebo i členské státy pašerákům platíme. Vezměte si dohodu mezi Itálií a Libyí – to není dohoda s libyjskou vládou, ale jen s některými ozbrojenými skupinami.

Libye je nefungující stát, není tam vláda – nebo minimálně tam není jedna vláda. Dáváte peníze, aniž byste věděli komu. V médiích se objevují zprávy, že jdou přímo pašerákům. Platíte jim, aby udrželi lidi uvnitř své země, ale zároveň financujete jejich činnost, to je podle mě pokrytecké. Nebo dáváte peníze Turecku, aby udrželo uprchlíky uvnitř, a Turecko vás pak vydírá.

Tady nefunguje účinná politika, ale jen využívání migrace pro účely národních voleb a osobní zisk, to není efektivní.

Částečně už tak odpovídáte na můj poslední dotaz. Jak jste spokojený s novou migrační dohodou na úrovni Evropské unie?

Politicky je to pro členské státy zajímavá dohoda, stejně tak pro Evropskou komisi. Ta se snažila tuto dohodu protlačit během svého mandátu, protože když nepočítám pandemii koronaviru, je to pro ni vůbec nejdůležitější téma. Komise má nyní politický výsledek, který může pokládat za úspěch.

Problém ale je, že to nebude v praxi fungovat, bude to mít podobně neuspokojivé výsledky jako dohoda EU s Tureckem nebo dublinský systém, zkrátka jako jakákoliv dohoda založená na externalizaci a sekuritizaci hranic. Lidé vždy najdou cestu, jak se dostat do Evropy.

Měli bychom debatu o migraci vést šířeji, nejen jako národní stát, dokonce ani na úrovni EU to nestačí. Možná jste viděl poslední zprávu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky – na světě je vnitřně vysídlených 110 milionů lidí. Nemluvím ale o otevřených hranicích, to je nerealistické a je to zase pokrytectví z druhé strany.