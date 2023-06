Dohoda Evropy o migraci je křehká. Babiš s ní ale sotva něco zmůže

Částečnou slabinou dohody je také fakt, že ji některé členské státy nepodpořily. Při jednání bylo klíčové, aby stranou nezůstaly země, které čelí největšímu návalu z migračních tras, jako je Itálie nebo Řecko a „povinný“ byl také souhlas hlavních cílových destinací, jako je Německo. Státy, které pro dohodu nehlasovaly nebo byly proti – podle stále neoficiálních informací šlo o Maďarsko, Polsko, Slovensko, Bulharsko, Litvu a Maltu, však s migrací také mají co do činění.

Kritické hlasy se ozývají hlavně z Budapešti a Varšavy, které byly otevřeně proti sjednané dohodě. Maďarský premiér Viktor Orbán obvinil EU, že chce jeho zemi k přijetí migrantů donutit. „Brusel zneužívá pravomoci. Chtějí umístit migranty do Maďarska silou. To je nepřijatelné, chtějí nuceně z Maďarska udělat zemi migrantů,“ vzkázal Orbán přes svého mluvčího.

V červnu příštího roku se uskuteční volby do Evropského parlamentu, což vybízí k úvahám, zda se dohoda stane předvolebním tématem. Na rozdíl od velké části běžné unijní agendy, která bývá pro mnohé voliče málo srozumitelná nebo nezáživná, je migrace snadno uchopitelná. Populisticky zaměření politici mají sklony téma využívat pro vyvolání pocitu ohrožení, a to i pomocí překrucování nebo vyložených lží.

Přesto se migrace, nebo přesněji řečeno strach před uprchlíky nepochybně vrací do centra politických debat v Česku. Dokládá to i svolání mimořádné schůze Sněmovny na tuto středu, na které chce opozice „grilovat“ ministra Rakušana a vládu za souhlas s dohodou.

Otázkou je, zda může i velmi vyhrocená debata o migraci uvnitř některých členských států ve výsledku dohodu zvrátit. Technicky by to bylo obtížné. Pokud schvalovací procedura poběží podle dosavadního plánu, měly by unijní instituce novou azylovou politiku přijmout do jara 2024, tedy ještě před eurovolbami.