Evropa se musí připravit na tsunami, přijde na 100 procent, hlásí OSN

Pravděpodobnost, že na břehy Středozemního moře udeří do 30 let tsunami vyšší než jeden metr, je podle předpovědí Mezivládní oceánografické komise UNESCO téměř stoprocentní. Organizace OSN to zmínila ve zprávě avizující rozšíření globálního programu připravenosti na tsunami, kterou detailně představí na konferenci OSN věnované tématu oceánů příští týden v portugalském Lisabonu.

Zatím je součástí programu OSN celkem 40 míst napříč 21 zeměmi v Pacifiku a Indickém oceánu. Nově do nich má být podle The Guardian zahrnuto i pět míst ve Středomoří – francouzská města Marseille a Cannes, španělská Chipiona, turecké velkoměsto Istanbul a Alexandrie v Egyptě.

Odborník také upozornil, že „i 30 centimetrů vysoká tsunami“ může napáchat velké škody. Správně by se totiž podle něj ani o tsunami nemělo mluvit jako o vlně. Ve skutečnosti je podle Aliagy tsunami spíš „velmi tlustou a velmi hustou stěnou vody, která může postupovat rychlostí až 300 km/h a ničit vše, co jí stojí v cestě“.

„Když se podíváte do reportu IPCC (Mezivládní panel pro změnu klimatu, pozn. red.) z let 2013–2014, tak ten odhadoval zvýšení hladiny oceánů do roku 2100 o nějakých 30 až 60 centimetrů. Současný report z let 2021 až 2022 už odhaduje rozpětí mezi 60 a 100 centimetry. Některé scénáře už odhadují, že to na konci století budou dva až tři metry,“ řekl k tomu v dřívějším rozhovoru pro Seznam Zprávy vedoucí Českého antarktického výzkumného programu Daniel Nývlt.