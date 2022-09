Evropané vyhodí víc potravin, než kolik jich dovezou ze světa

CO2 se do atmosféry vypouští nejen při zemědělských pracích a obhospodařování půdy, ale i při přepravě, zpracování, spotřebě a ztrátě potravin. „Podle Organizace pro výživu a zemědělství téměř 8 procent uhlíkových emisí vypouštěných do atmosféry pochází z vyhozených potravin, které produkují metan,“ zdůrazňuje v rozhovoru pro Seznam Zprávy Tereza Modlová z organizace Zachraň jídlo.

Boj proti plýtvání potravinami se stal jedním z klíčových témat tzv. Zelené dohody pro Evropu (Green Deal), specificky strategie Od zemědělce ke spotřebiteli (Farm to Fork). Zde je uvedeno, že „řešení plýtvání potravinami má pro dosažení udržitelnosti zásadní význam. Omezení plýtvání potravinami přinese úspory pro spotřebitele a provozovatele a získávání a přerozdělování přebytků potravin, které by jinak byly vyplýtvány, má významný sociální rozměr“, uvádí organizace Zachraň jídlo.

Redukce plýtvání by mohla přinést značná pozitiva. Peníze by ušetřily domácnosti, firmy, vlády a díky efektivnější legislativě i dodavatelé. Nižší míra vyhazování potravin by také vedla k zefektivnění potravinové bezpečnosti a podpořila by klimatickou spravedlnost, uvádí Feedback.