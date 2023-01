Leopardy nutně potřebujeme, odmítl Fiala, že by je Česko přenechalo Ukrajině

Fiala novinářům řekl, že Česko má zájem o podíl v terminálu na zkapalněný zemní plyn (LNG) v Lubminu na pobřeží Baltu, odkud by mohlo plyn získat již pro nadcházející zimu. Ke spekulacím, že Česko by mohlo tanky Leopard 2, které dostane náhradou z Německa, přenechat Ukrajině, premiér řekl, že tyto stroje česká armáda nezbytně potřebuje pro udržení obranyschopnosti země.

„Naše tanky T-72 jsme poslali na Ukrajinu, právě proto jsme domluvili podporu z Německa, abychom si zajistili bojeschopnost a akceschopnost naší armády,“ řekl Fiala o leopardech, které Česko dostane z Německa jako náhradu. Deník Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) napsal, že Česko a Slovensko by se německých leopardů mohlo vzdát ve prospěch Ukrajiny.

Očividně tak reagoval na výroky kandidáta na prezidenta České republiky Andreje Babiše, který v nedělní debatě české spojenecké závazky vůči Severoatlantické alianci zpochybnil. V debatě Babiš nejprve řekl, že by nepomohl Polsku a Pobaltí v případě napadení, protože je proti válce, později na twitteru výrok opravil a pomoc slíbil.

„Česká republika je připravena se na zprovozňování tohoto terminálu podílet, máme zájem na získání dostatečné kapacity. S panem kancléřem jsem dnes domluvil, že by do České republiky odsud mohl proudit plyn už pro příští topnou sezonu,“ upřesnil.

Lubmin je důležitým distribučním uzlem plynárenské infrastruktury, ústí tam nyní nefunkční německo-ruský plynovod Nord Stream, čehož projekt terminálu na LNG využívá. Plyn je totiž možné posílat do plynovodů OPAL a NEL. Produktovod OPAL vede plyn do Saska a odtud plynovodem Gazela do České republiky. NEL spojuje Lubmin s Dolním Saskem a tamním hlavním německým zásobníkem v Rehdenu.