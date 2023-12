Filipínské Mindanao zasáhlo silné zemětřesení. Hrozí i tsunami

Zemětřesení o síle 7,5 stupně v sobotu zasáhlo ostrov Mindanao na Filipínách, uvedlo Evropské seizmologické středisko (EMSC). Evakuace probíhají i na jihozápadním pobřeží Japonska. Podle Filipínského vulkanologického a seizmologického ústavu (PHIVOLCS) lze očekávat i tsunami. To by mělo oblast zasáhnout ještě před půlnocí místního času (17:00 SEČ) a mohlo by dosáhnout výšky až 3 metrů.